Draghi, con i dazi siamo al punto di rottura

agenzia

"Minato ordine multilaterale in modo difficilmente reversibile"

COIMBRA, 14 MAG – Cambiamenti sono in corso da “diversi anni e la situazione si stava deteriorando anche prima del recente innalzamento delle tariffe. Quindi, le frammentazioni politiche interne e la crescita debole ha reso più difficile una effettiva risposta europea. Ma gli eventi più recenti rappresentano un punto di rottura. L’uso massiccio di azioni unilaterali per risolvere le controversie commerciali e il definitivo esautoramento del Wto hanno minato l’ordine multilaterale in modo difficilmente reversibile”. Lo ha detto l’ex premier Mario Draghi parlando al vertice Cotec che si svolge a Coimbra.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA