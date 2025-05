Draghi, prezzi energia sono minaccia a sopravvivenza industrie

agenzia

ROMA, 14 MAG – “I prezzi elevati dell’energia e le carenze della rete sono, in primo luogo, una minaccia per la sopravvivenza della nostra industria, un ostacolo importante alla nostra competitività e un onere insostenibile per le nostre famiglie e, se non affrontati, rappresentano la principale minaccia alla nostra strategia di decarbonizzazione”. Lo ha detto l’ex premier Mario Draghi parlando al vertice Cotec di Coimbra.

