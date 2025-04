Due Comuni bresciani annullano celebrazioni del 25 aprile

agenzia

Entrambi in Vallecamonica ed entrambi a guida centrodestra

BRESCIA, 24 APR – Due Comuni bresciani hanno annullato le celebrazioni del 25 aprile. Sono Ono San Pietro e Cividate Camuno, entrambi in Vallecamonica ed entrambi a guida centrodestra. In quest’ultimo paese il sindaco è Alessandro Francesetti, coordinatore di Fratelli d’Italia in Vallecamonica, che già aveva deciso di organizzare le celebrazioni per sabato 26 aprile e che ieri ha comunque annullato l’appuntamento.

