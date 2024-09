Due nuovi ingressi nel gruppo di Forza Italia all’Ars: Marco Intravaia e Alessandro De Leo cambiano casacca

REGIONE

Alle due new entry il benvenuto del capogruppo Stefano Pellegrino e il messaggio del coordinatore Marcello Caruso

Due nuovi ingressi nel gruppo di Forza Italia all’Ars. Oltre al deputato Marco Intravaia, che nei mesi scorsi aveva lasciato FdI per il gruppo misto, anche Alessandro De Leo, eletto con Sud chiama Nord e passato al misto, entra nella schiera degli azzurri.

Il parlamentare Marco Intravaia è figlio di Domenico Intravaia, il vice brigadiere, originario di Monreale (Palermo), morto nella strage di Nassiriya, in cui persero la vita 28 italiani, tra cui 17 militari. Marco Intravaia è stato a capo della segreteria dell’ex presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, oggi ministro per la Protezione civile e per le politiche del mare nel governo Meloni.

«Queste nuove adesioni – afferma Marcello Caruso, coordinatore di Forza Italia in Sicilia – confermano ancora una volta la bontà del lavoro che, a livello nazionale con il segretario Tajani e a livello regionale grazie anche alla qualità dell’azione del governo Schifani, ha fatto del nostro partito la forza aggregatrice dei moderati e liberali e di tutti coloro che, soprattutto nelle istituzioni, vogliono portare avanti un’azione di buongoverno. Forza Italia in Sicilia si rafforza e si radica sempre di più, confermandosi elemento centrale della coalizione di centrodestra e motore del percorso di ripresa e sviluppo avviato dal governo regionale”.

“A nome di tutto il gruppo parlamentare – afferma il capogruppo all’Ars Stefano Pellegrino – desidero dare il benvenuto a questi due nuovi colleghi, il cui lavoro competente ed appassionato in Aula e nelle diverse Commissioni arricchirà il contributo che Forza Italia darà ai lavori parlamentari, all’iniziativa legislativa, al supporto all’azione del governo Schifani”.

Le dichiarazioni

“Dopo un periodo di riflessione e valutazione – dichiara Alessandro De Leo – ho deciso di fare una scelta in linea con i miei valori e le mie idee. Una scelta che mi pone di fronte ad un nuovo percorso, che affronto con determinazione e forti motivazioni, con l’adrenalina per rafforzare il rapporto con la gente ed i territori, in particolare nella città di Messina e in provincia dove c’è sempre più bisogno di nuovi riferimenti politici per affrontare le sfide del futuro. Il mio ingresso in FI insieme al collega Intravaia e con il recente subentro del collega Tomarchio di Catania, conferma che c’è spazio per i giovani e che le nuove generazioni possono essere protagoniste, tenendo sempre conto delle prestigiose esperienze presenti nel partito”.