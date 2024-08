È morto Lino Jannuzzi, una vita tra giornalismo e politica

agenzia

96 anni, tra scoop, condanna per diffamazione e grazia da Ciampi

ROMA, 07 AGO – È morto all’età di 96 anni Lino Jannuzzi, giornalista, politico, protagonista di scoop importanti come l’inchiesta sul Sifar, il Servizio informazioni forza armate, pubblicata con Eugenio Scalfari nel 1967 sull’Espresso, ma anche di vicende giudiziarie che gli costarono una condanna per diffamazione a mezzo stampa, seguita poi dalla grazie concessa nel 2005 dall’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Lo si apprende dalla famiglia. Jannuzzi era nato a Grottolella (Avellino) nel 1928. Ha lavorato per il settimanale Tempo Illustrato, poi ha diretto Radio Radicale, Il Giornale di Napoli, l’agenzia di stampa Il Velino. Negli ultimi anni ha collaborato con Panorama e Il Giornale. Ha scritto diversi libri, tra i quali Così parlò Buscetta, Il processo del secolo. Come e perché è stato assolto Andreotti, Lettere di un condannato. Storie esemplari di ingiustizia italiana, Lo Sbirro e lo Stato

