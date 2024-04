È morto Stefano Fregni, storico capo della scorta di Prodi

agenzia

Il Professore, 'è stato una persona generosa e un amico'

BOLOGNA, 11 APR – E’ morto a Modena Stefano Fregni, poliziotto, 69 anni, che per moltissimi anni, prima di andare in pensione, è stato il capo della scorta di Romano Prodi. Era molto conosciuto negli ambienti frequentati da Prodi, a cominciare da quello politico, anche per la sua bonomia e la sua disponibilità. “Sono appena stato alla camera ardente – ha detto all’ANSA Romano Prodi – dove ho incontrato la moglie e i figli di Stefano. Sono molto addolorato per la scomparsa di Stefano Fregni che mi ha protetto per lunghissimi anni con grande competenza, dedizione e amicizia. Un’amicizia che ho ricambiato con sincerità. Stefano era una persona generosa e porterò per sempre con me l’affetto che mi ha dimostrato e ricorderò sempre il suo sorriso”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA