Ecomafie, apriamo inchiesta su termovalorizzatore di Roma

'Filone indagine tutta Italia, fare chiarezza su Santa Palomba

ROMA, 19 DIC – La Commissione parlamentare Ecomafie apre un’inchiesta sui termovalorizzatori, con un Focus sull’inceneritore di Roma che sarà realizzato a Santa Palomba. È quanto ha annunciato il parlamentare Jacopo Morrone, presidente della Commissione d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, alla conferenza stampa di presentazione della relazione finale dell’inchiesta sui ‘Rifiuti di Roma Capitale e Malagrotta’. “È un’inchiesta che riguarda innanzitutto i termovalorizzatori in generale su piano nazionale. Nello specifico, non lo nascondo, sono emerse notizie di stampa che ci dicono che ci sono vari problemi per quanto riguarda il focus su Santa Palomba. La commissione di inchiesta fa chiarezza, collabora con la procura, collabora con le istituzioni, quindi riteniamo di non dover chiudere, Approfondiremo per fare chiarezza, per il diritto di informazione dei cittadini, ha precisato Morrone.

