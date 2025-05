Editoria, dalla giunta Schifani via libera a contributi per 3 milioni alle imprese siciliane

Politica

Sarà Irfis Finsicilia a emanare il bando con i termini e le modalità per presentare le domande e a erogare le somme

Via libera dalla giunta Schifani al decreto del presidente della Regione per la concessione di agevolazioni finanziarie a fondo perduto in favore dell’editoria e delle emittenti radiotelevisive che operano in Sicilia. Si tratta di risorse per 3 milioni di euro del Fondo Sicilia destinate alle imprese dell’editoria, sia cartacea che digitale, alle emittenti radiotelevisive e alle agenzie di stampa che producano un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno un anno, che abbiano almeno un collaboratore attivo sul territorio della regione e con sede legale o operativa nell’Isola.

«La Regione Siciliana – dice il presidente Schifani – interviene in favore di un settore, quello della stampa, fondamentale in una società democratica per il suo ruolo di garanzia di un vitale pluralismo di voci e della trasparenza delle informazioni a tutela dei cittadini. È un sostegno concreto per le imprese che operano in Sicilia che si trovano a fronteggiare le radicali trasformazioni del mercato e una crisi che si prolunga».

Sarà Irfis Finsicilia a emanare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, il bando con i termini e le modalità per presentare le domande e a erogare le somme.