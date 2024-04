Elezione diretta del premier, cosa ha deciso la commissione del Senato e quali sono i tempi

la riforma

Approvata la modifica dell'art. 92 della Costituzione, ma sono ancora diversi i nodi da sciogliere

Primo via libera all’elezione diretta del premier. Nella commissione Affari costituzionali del Senato è stato approvata la modifica all’articolo 92 della Costituzione, inserendo il principio dell’elezione diretta del capo del governo. Viene anche fissato il limite dei mandati, il premio di maggioranza, e il diritto di nomina e di revoca da parte del presidente del Consiglio dei ministri, con il presidente della Repubblica che diventa esecutore di queste decisioni conferendo e togliendo gli incarichi. Un passaggio, dopo il voto di qualche settimana fa all’articolo 2 contenente lo stop al semestre bianco, che segna una svolta per l’iter ma che non lascia fuori interrogativi.

E la legge elettorale?

Così, dopo la discussione della scorsa settimana, si torna sulla questione della legge elettorale: «Ho detto e ripeto che la legge elettorale si farà dopo una prima approvazione. Perché diversamente il testo, oggi in discussione, sarebbe stato ingabbiato con paletti insormontabili», questo il monito e la ratio ribadita da Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, nell’affrontare il tema post riforma. A tutto questo però sono seguite parole del presidente di commissione. Per il senatore di FdI Alberto Balboni, infatti, anche se il testo ancora non c’è, per il sistema elettorale le opzioni sono due per garantire governabilità e rappresentanza dopo l’approvazione del premierato: Soglia minima e ballottaggio. Come garantire quindi il 51% di rappresentanza in Parlamento se una lista arriva al 30? «Con un sistema che si chiama ballottaggio», ha affermato. Le alternative sono «o un Parlamento proporzionale, ma sarebbe una contraddizione. Oppure stabilire una soglia minima, del 42 o 43%, che sceglierà il Parlamento», sotto la quale «resta solo il ballottaggio». Un’ipotesi, quella del «doppio turno che – ha aperto il leader del M5s Giuseppe Conte – sarebbe un temperamento alle storture, agli squilibri di questa riforma».

Il nodo governabilità

In questo contesto, proprio sulla governabilità, è tornata anche la Lega, ponendo quesiti agli alleati. Il vicepresidente della commissione, Paolo Tosato, a margine dei lavori, ha infatti chiesto certezza sul dare garanzia al premier eletto di una maggioranza parlamentare. «Deve uscire una legge perfetta», ha detto Tosato, poiché altrimenti si rischiano di allungare i tempi. Per il leghista, o si dimostra che «così funziona» o altrimenti «non c’è nulla di male se prima dell’approvazione definitiva miglioriamo il testo», senza allungare i tempi. Quindi un velato monito a fare bene.

In aula (minimo) a maggio