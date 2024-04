Elezioni Europee, Cateno De Luca arruola il “Capitano Ultimo” tra i candidati e annuncia nuove sorprese

VERSO IL VOTO

Il leader di "Sud chiama Nord": «Mentre c'è chi come Renzi cerca accordi con Cuffaro, noi puntiamo su un vero simbolo della lotta alla mafia»

‘Sud chiama Nord’ di Cateno De Luca si ingrandisce e ‘arruolà anche il capitano Ultimo. In una conferenza stampa alla Camera, il sindaco di Taormina annuncia le nuove adesioni al progetto del ‘Fronte delle Libertà’, che «deve volare alto» e che ormai «è presente in quasi tutte le regioni italiane». Tra queste: quella del Capitano Ultimo, che siede in prima fila, ma non parla «perchè ha appena subito un intervento alle corde vocali”; quella del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, con ‘Civici in movimentò, e quelle di VitoComencini con ‘Popolo venetò e di Davide Bionaz del Rassemblement Valdotan.

De Luca si dice soddisfatto perchè «si sta completando» il suo progetto federalista e avverte che a breve, cioè nella prossima conferenza stampa già convocata per il 4 aprile potrebbero «esserci nuove sorprese». «Stiamo attendendo le riflessioni pasquali di qualcuno…» spiega. Quindi, punta il dito contro il «tentativo para-parlamentarè di far fuori il movimento politico che fa capo a lui con la norma sulla raccolta delle firme «che poi è stata ritirata», ma «non come si è voluto far credere per graziarci», bensì perché non era rispettosa dei «principi costituzionali» della rappresentanza.