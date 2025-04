Elezioni ex province, i candidati di Sud chiama Nord

conferenza all'ars

Il movimento si presenta con una lista propria solo a Messina. Lo Giudice: "Competizione elettorale è atipica"

Sud chiama Nord, nel corso di una conferenza stampa all’Ars, ha reso noti i nomi dei suoi candidati alle elezioni provinciali di secondo grado in Sicilia. Il movimento infatti, è presente con delle liste civiche in tutte le province dell’isola (tranne Ragusa e Caltanissetta, province per le quali non ha propri candidati alle competizioni elettorali). L’unica città nella quale il movimento è presente con una lista propria è quella di Messina. Ad Agrigento il candidato è Vincenzo Costa, originario di Ribera, nella lista Grande Sicilia a sostegno di Giuseppe Pendolino, già sindaco di Aragona. Ad Enna c’è Salvatore Marino, di Piazza Armerina, nella lista della Dc a sostegno di Rosario Colianni, sindaco di Nissoria. A Trapani il candidato è Giovanni Iacono, di Mazara del Vallo, nella lista civica a sostegno di Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo. A Siracusa Matteo Melfi a sostegno a sostegno del candidato Michelangelo Giansiracusa, sindaco di Ferla. A Catania Alfio Barbagallo, consigliere comunale di Zafferana, nella lista di Fratelli d’Italia. A Palermo Giovanni Di Gangi, consigliere comunale Alimena di Forza Italia. Messina è l’unica città nella quale Sud chiama Nord ha una lista propria, «Avanti Con Basile» a sostegno del sindaco uscente Federico Basile.