Elezioni Regionali, le Marche e la Valle d’Aosta al voto

Elezioni

Nella regione marchigiani sono sei i candidati alla presidenza da votare

Oggi e lunedí nelle Marche le elezioni per il nuovo presidente della Giunta regionale e per il Consiglio regionale. Solo domani invece si voterá in Valle d’Aosta. Nelle Marche i seggi sono aperti dalle 7 di questa mattina e lo resteranno fino alle 23, lunedí 29 settembre dalle 7 alle 15. Sono chiamati alle urne 1.325.689 elettori. Sei i candidati: il presidente uscente Francesco Acquaroli (Fratelli d’Italia), sostenuto anche dagli alleati del centrodestra Lega e Forza Italia, oltre a formazioni civiche e movimenti locali come “Civici Marche” e “Marchigiani con Acquaroli”; l’ex sindaco di Pesaro e attuale eurodeputato del Partito Democratico Matteo Ricci, sostenuto da una coalizione che include anche Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, e altre liste civiche e riformiste (come “Progetto Marche”, “Avanti con Ricci”, “Pace Salute Lavoro”); Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare); Francesco Gerardi (Forza del Popolo); Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano) e Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione). Oltre al presidente della Regione saranno eletti i 30 consiglieri regionali.

La regione é suddivisa in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province: Ancona (404.299 elettori), Ascoli Piceno (179.460), Fermo (149.853), Macerata (292.239), Pesaro e Urbino (299.838). Alla coalizione del candidato presidente eletto (se ottiene almeno il 40% dei voti validi) viene garantito un premio di maggioranza variabile per assicurare una maggioranza stabile nel Consiglio regionale. Il premio é concepito in modo che la coalizione vincente ottenga una quota di almeno circa il 55 % dei seggi totali, ma modulata in base al risultato elettorale (cioé non un premio fisso per tutte le percentuali). Non é permesso il voto disgiunto: non si puó votare per un presidente e una lista non collegata. Si possono esprimere una o due preferenze per i candidati consiglieri, all’interno della lista scelta. Se si esprimono due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, altrimenti la seconda preferenza é annullata. In Valle d’Aosta si vota domenica 28 settembre 2025, dalle ore 7 alle ore 23, per il rinnovo del Consiglio regionale e delle amministrazioni di 65 Comuni. Sono chiamati alle urne 103.223 elettori. In questo caso il presidente della Regione non é eletto direttamente dai cittadini, ma viene scelto dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta (metá piú uno dei 35 componenti) nella prima seduta utile. Questo sistema rende le elezioni valdostane particolari, perchê il ruolo del Governatore dipende fortemente da alleanze post-voto.