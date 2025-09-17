Elezioni: Schlein, grande opportunità nelle Marche

agenzia

'Meloni si è fatta rivedere dopo 5 anni mal governo Acquaroli'

PESARO, 17 SET – Adesso c’è “una grande opportunità per le marchigiane e i marchigiani di cambiare pagina dopo questi 5 anni il Governo di Giorgia Meloni sta togliendo fondi alla sanità pubblica e questo vuol dire che gli ospedali si svuotano e le liste d’attesa si allungano all’infinito. Abbiamo l’opportunità con Matteo Ricci di mettere al primo posto la cura delle nostre comunità, la sanità pubblica, il lavoro, il sostegno alle imprese, alle buone imprese di questo territorio, ne avranno bisogno anche rispetto ai dazi di Trump su cui questo governo destra non ha ancora detto come intende sostenere le imprese e le famiglie italiane e avremo molto da fare ma c’è una grande opportunità”. Lo ha detto, a margine di un incontro a sostegno del candidato presidente delle Marche per il centrosinistra, Matteo Ricci, a Pesaro, la segretaria del Pd, Elly Schlein “Oggi ad Ancona” i leader del centrodestra “si sono ritrovati nelle Marche”, ha osservato. “Giorgia Meloni si è fatta rivedere dopo 5 anni portando promesse vuote come se non fossero 5 anni che governano male con Acquaroli questa regione. È il momento di cercare di cambiare e di migliorare le prospettive. Pensiamo alle tante aree interne di questa regione che hanno bisogno di attenzione e non di una destra che scrive sui documenti che sono destinati al declino”.

