Emergenza casa, la commissione Hous a Palazzo d’Orléans. Schifani: «La Sicilia pronta a fare la propria parte»

il focus

L'assessore alle Infrastrutture Aricò: «Collaborazione istituzionale sulle periferie, su Zen 2 importante investimento della Regione»

Il presidente della Regione Renato Schifani, ha ricevuto, a Palazzo d’Orléans, una delegazione della commissione speciale del Parlamento europeo sulla crisi abitativa (Hous), guidata da Irene Tinagli. Gli europarlamentari si trovano attualmente in Italia per una missione istituzionale che, dopo la tappa di Milano, ha raggiunto Palermo con l’obiettivo di analizzare da vicino i bisogni abitativi dei territori al fine di elaborare strategie europee che possano coadiuvare l’azione degli Stati membri e delle singole regioni.

«Questa visita rappresenta un’opportunità fondamentale – ha dichiarato il presidente Schifani durante l’incontro – per evidenziare le specificità del territorio siciliano e le sfide che affrontiamo quotidianamente nel garantire il diritto alla casa. Come Regione abbiamo già intrapreso alcune iniziative, come il contributo affitti per sostenere le famiglie in difficoltà, ma siamo consapevoli che è necessario un intervento strutturale. La revisione della politica di coesione europea rappresenta sicuramente un’occasione unica per destinare fondi specifici a questa emergenza sociale. La Sicilia è pronta a fare la propria parte e a intervenire con cofinanziamenti in accordo con le future strategie europee, per poter finalmente affrontare la crisi abitativa in maniera organica e sistemica».

All’incontro hanno partecipato, oltre a Irene Tinagli che la presiede, i componenti della commissione Marco Falcone, Nikolina Brnjac, Gabriele Bischoff, Georgiana Teodorescu e Marko Vesligaj.

«L’importante visita della Commissione speciale Hous allo Zen 2 di Palermo – l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò – rappresenta un momento di grande attenzione per le periferie e per il loro rilancio. Il governo Schifani ha preso un impegno per la riqualificazione della piazza di questo quartiere con un intervento proposto dall’assessorato che guido e che è stato approvato dalla giunta regionale l’8 novembre 2023. Si tratta di un finanziamento di oltre 4 milioni di euro reso possibile grazie alla riprogrammazione dei fondi ex Gescal che due anni fa ha permesso di predisporre un piano di 20 interventi, per un totale di 47,5 milioni di euro a carico della Regione».

Allo Zen 2 il progetto predisposto dall’assessorato regionale delle Infrastrutture prevede la creazione di un’area polifunzionale, uno spazio verde attrezzato e fruibile da tutte le fasce d’età.