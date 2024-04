Emergenza siccità in Sicilia, il governatore Schifani lancia una task force: «Misure per attenuare ripercussioni sui cittadini e imprese»

REGIONE

Il presidente della Regione replica anche al deputato di Avs Bonelli: «Non possiamo tollerare che ci sia chi specula volgarmente su questa crisi»

«Non possiamo tollerare che ci sia chi specula volgarmente sulla Sicilia per attaccare il governo e, cosi facendo, provare a recuperare qualche voto. L’emergenza siccità che vive la Regione non nasce oggi e non è certo imputabile al governo di centrodestra. Siamo perfettamente consapevoli della delicatezza della situazione, non a caso siamo già intervenuti con una serie di misure per attenuare la crisi e le sue ripercussioni sui cittadini e sui settori produttivi». Lo dice il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando le dichiarazioni del deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

Bonelli infatti aveva sollecitato la premier sull’emergenza siccità in Sicilia. «Cara Meloni ha visto cosa sta accadendo in Sicilia? E’ a conoscenza – aveva detto il deputato di Avs – che da febbraio è stato dichiarato dalla Regione Sicilia lo stato di emergenza per la siccità e che ieri il presidente Schifani ha chiesto l’intervento dei militari per portare acqua con le navi cisterna insieme ai dissalatori?».

