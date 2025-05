Emiliano, Puglia interrompe rapporti con Governo Netanyahu

agenzia

'Lettera-invito a tutti i dirigenti e dipendenti regionali'

BARI, 29 MAG – “A causa del genocidio di inermi palestinesi in atto da parte del Governo Netanyahu”, il governatore pugliese Emiliano ha invitato “tutti i dirigenti e dipendenti della Regione, delle sue Agenzie e delle società partecipate” ad “interrompere ogni rapporto di qualunque natura con i rappresentanti istituzionali del suddetto Governo e con tutti quei soggetti ad esso riconducibili che non siano apertamente e dichiaratamente motivati dalla volontà di organizzare iniziative per far cessare il massacro dei palestinesi nella Striscia di Gaza”. Si tratta di “una posizione nei confronti del governo Netanyahu, non del popolo israeliano”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA