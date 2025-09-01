Europarlamentari Ecr contro ‘turismo sanitario farmaci pubertà’

agenzia

Fidanza, Inselvini e Squarta presentano interrogazione

(v. ‘Squarta interroga Commissione su farmaci’ delle 15.12) (ANSA) – PERUGIA, 01 SET – L’europarlamentare Marco Squarta (Ecr) ha sottoscritto un’interrogazione presentata dagli onorevoli Carlo Fidanza e Paolo Inselvini, del Gruppo dei Conservatori e riformisti europei, rivolta alla Commissione europea per denunciare il fenomeno del cosiddetto “turismo sanitario” finalizzato alla somministrazione di farmaci bloccanti la pubertà a minori. “Si tratta di una pratica irresponsabile e pericolosa – dichiara Squarta in una nota – che espone adolescenti e persino bambini a sostanze dannose con conseguenze pesantissime sul loro sviluppo psicofisico. È inaccettabile che, attraverso l’assenza di un quadro normativo chiaro a livello europeo, si consenta l’aggiramento dei divieti nazionali e si apra di fatto la strada a un business che sfrutta i soggetti più vulnerabili, ovvero i minori”. Con l’interrogazione, Squarta e i colleghi del gruppo Ecr chiedono alla Commissione di chiarire se “sia a conoscenza di questa pratica, di indicare come intenda intervenire per fermare l’aggiramento dei divieti nazionali attraverso viaggi organizzati all’estero e di spiegare in che modo verrà garantito un monitoraggio rigoroso da parte delle autorità europee competenti, a partire dall’Ema e dal sistema EudraVigilance”. “L’Europa – sottolinea Squarta – non può chiudere gli occhi di fronte a un fenomeno così grave. Servono regole chiare, controlli efficaci e la massima tutela per i bambini, che devono essere protetti e non trasformati in cavie di un business ideologico e farmaceutico senza scrupoli”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA