Europee, Castelli: «Cateno De Luca è il più votato dei leader dell’opposizione»

i commenti

Le parole della presidente di Sud chiama Nord

«Siamo soddisfatti di poter affermare che il leader Cateno De Luca ha ottenuto il maggior numero di consensi in Sicilia rispetto ai leader dei partiti di opposizione regionale. Lo diciamo perché già leggiamo commenti dei partiti di opposizione che pensano di poter usare questo voto per conquistare leadership che non hanno. La Sicilia va liberata da un voto clientelare e dal malaffare che ancora gestisce temi importanti per tutti i siciliani: sanità, acqua, rifiuti».