Europee, Castelli: «Grazie ai 300mila che hanno scelto Libertà, De Luca leader in Sicilia»

Dopo voto

“Eravamo consapevoli fin dall’inizio che questa competizione elettorale sarebbe stata difficile. Come siamo abituati a fare, siamo andati avanti da soli sfidando il sistema. Un sistema che in questi mesi ci ha oscurati, dileggiati e ostacolati. Addirittura questo governo, pur di fermarci, ha provato a cambiare le regole del gioco a giochi già iniziati. La soglia della raccolta firme è stata cambiata ben due volte. Solo l’intervento del Presidente Sergio Mattarella ha difeso la democrazia. In questo clima abbiamo portato avanti il nostro messaggio di Libertà. Il risultato ottenuto oggi a livello nazionale non era scontato. Vogliamo dire grazie ai 300 mila italiani che hanno scelto Libertà”. Lo dichiara Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord.

“Questa elezione è stata fortemente influenzata dall’esposizione mediatica. Siamo stati oscurati nei media, abbiamo dovuto denunciare la situazione all’Agcom. Nelle competizioni nazionali, il voto d’opinione, che si veicola attraverso i media, fa la differenza. Il nostro progetto e il suo brand sono iniziati a metà marzo. Ci siamo presi la responsabilità di costruire un’innovazione e, per ogni cosa, serve tempo – prosegue – Siamo dei maratoneti da sempre, come dimostrato dalla rivoluzione siciliana del 2012 con l’1% e poi nel 2022 con il 25%. Un lavoro iniziato nel 2007 con Sicilia Vera. Sarebbe stato più semplice stare a guardare, ma Cateno De Luca ci ha sempre abituati a scendere in campo e metterci la faccia. Questo progetto innovativo proseguirà. Continua in un progetto confederale con chi è stato più rappresentativo”.