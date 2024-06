Europee, Cateno De Luca: «Sconfitti anche perchè oscurati dai media. Ora devo riposare»

Dopo voto

Il leader di Sud chiama Nord presente alle elezioni con la lista Libertà, commenta i risultati del suo percorso

«Grazie ai 285 mila elettori ed elettrici che hanno votato Libertà. Non ci sono dubbi che sul piano nazionale abbiamo registrato una grande sconfitta causata anche dall’oscuramento mediatico che ci è stato riservato. Nella provincia di Messina abbiamo confermato la nostra primaria posizione pur con le ovvie flessioni di una campagna elettorale fortemente mediatica. In Sicilia abbiamo mantenuto una posizione strategica in parte scalfita dalla potenza dei partiti nazionali». Lo scrive Cateno De Luca leader della lista Libertà su Facebook.