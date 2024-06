Europee: dopo giorni terminato scrutinio sezione di Campobasso

agenzia

Atti n.9 erano stati inviati a ufficio elettorale in Tribunale

CAMPOBASSO, 12 GIU – Tre giorni dopo la chiusura dei seggi sono terminate solo questa mattina le operazioni di scrutinio della sezione numero 9 di Campobasso, sezione che di fatto aveva bloccato finora la proclamazione definitiva dei risultati nella circoscrizione Italia meridionale delle elezioni Europee (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria). Nella notte tra domenica e lunedì nel seggio non era stato possibile ultimare le operazioni e così gli atti relativi a quella sezione erano stati inviati all’Ufficio elettorale provinciale, in Tribunale a Campobasso, per il completamento delle operazioni. Solo stamattina è stata scritta la parola fine con la comunicazione dei dati ufficiali.

