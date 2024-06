Europee, in Sicilia l’affluenza alle 12 è stata del 17,82%: la peggiore d’Italia. Ma per le Comunali si arriva al 27,1%

Voto

Seggi aperti dalle 7 fino alle ore 23

Sicilia maglia nera in Italia per l’affluenza ai seggi in occasione delle elezioni Europee: quando sono pervenuti i dati di 3.798 sezioni su 5.304, ha votato il 17,82% degli elettori contro una media nazionale del 25%. Ieri fino alle 23 aveva votato il 10,76%.

Nell’Isola, sempre alla rilevazione delle 12, nei 37 comuni in cui si rinnovano sindaci e consigli comunali l’affluenza è stata del 27,71%. Sono chiamati al voto 463.205 elettori. A Caltanissetta, unico capoluogo in cui si vota, l’affluenza è stata del 30,95% meno 12,59% rispetto alle precedenti comunali.

In Italia, ha finora votato il 24,1% degli aventi diritto per le elezioni europee. È quanto emerge dai primi dati del Viminale pubblicati sul portale “Eligendo” e relativi a circa la metà delle 61.650 sezioni.

Il presidente