Europee e Amministrative in Sicilia: chiusi i seggi, domenica si vota dalle 7 alle 23

al voto

Lo spoglio comincerà lunedì alle 15: si parte con il voto per Strasburgo

Seggi chiusi in Sicilia nel primo giorno dell’election day. Oltre alle europee, infatti, nell’Isola si vota per rinnovare il sindaco e il consiglio comunale in 37 centri tra cui Caltanissetta e Gela e nel Catanese Motta Sant’Anastasia, Aci Castello, Ragalna e Zafferana Etnea.

Per le sole Amministrative chiamati alle urne sono 463.205 elettori. In otto centri si voterà con il sistema proporzionale mentre nei restanti 29 Comuni l’attribuzione dei seggi è col maggioritario.