Europee, il Capitano Ultimo si candida con De Luca e dopo 31 anni toglie il passamontagna

VERSO IL VOTO

Il sindaco di Taormina presenta a Roma il suo listone con l'ex vice ministra 5S Laura Castelli e altri 21 movimenti: «Supereremo il 4%»

«Oggi, dopo 31 anni, tolgo la copertura al mio volto, la mia ultima difesa dalla mafia, perché a viso aperto voglio continuare a servire il popolo italiano con lo stesso coraggio, con la stessa umiltà che ho avuto da carabiniere della gente. Lo faccio e lo farò con Cateno De Luca nel Fronte della Libertà, lontano dai partiti dei padroni di sempre e di tutto, fianco a fianco con la gente per costruire l’Europa delle città, degli ecosistemi, dell’energia rinnovabile, dei cittadini e dei loro sindaci che si autodeterminano per costruire, insieme, l’unica politica possibile, la politica del bene comune Si, lo faremo insieme e non c’è cosa più grande, per me». Così Sergio De Caprio il Capitano Ultimo ha annunciato dal palco del Teatro Quirino di Roma, davanti a una platea gremita di persone, che si candiderà alle elezioni Europee con il movimento di Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord

De Luca ha aggregato il suo fronte di «Libertà» insieme all’ex vice ministra 5S Laura Castelli e ad altri 21 movimenti che oggi hanno presentato il simbolo definitivo e il manifesto politico. «La nostra lista – afferma De Luca – è formata da ben 21 movimenti, ha come comune denominatore “meno Europa, più Italia” e lancia una sfida a questa Unione Europea liberticida».

I gruppi politici che hanno aderito al listone di Cateno De Luca, hanno sottoscritto il manifesto “Uniti contro l’Europa liberticida”. Esattamente 19 punti riuniti sotto i valori «Pace, Sovranità, Equità, Federalismo».

Il sindaco d’Italia