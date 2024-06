Europee, il voto in Sicilia: FdI e Pd molto al di sotto del dato nazionale

i risultati

Si apre la riflessione nell'Isola

La Sicilia, la Campania e il Trentino Alto Adige sono le regioni che hanno premiato di meno FdI rispetto al dato nazionale del 28,8% delle europee. Nell’Isola il partito di Giorgia Meloni ha ottenuto il 20,18%, 8,6 punti in meno. In Campania il 19,4% e in Trentino il 19,56%.

Anche per il Pd la performance peggiore si registra in Sicilia, dove ha ottenuto il 14,3% dei voti, risultando la quarta forza dopo Fi, Fdl e M5s. Il risultato delle urne nell’Isola è di dieci punti inferiore rispetto al dato nazionale dei Dem, pari al 24,3%. Cinque anni fa il Pd aveva conquistato il 16,63%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA