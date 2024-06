Europee in Sicilia, l’exploit di Forza Italia che sorpassa FdI, M5S davanti al Pd, crolla la Lega, la sorpresa Avs

i risultati

Il risultato è pressoché definitivo (mancano solo una cinquantina di sezioni)

Con il 23,7% – 5.268 sezioni scrutinate su 5.304 – è Forza Italia il partito più votato in Sicilia per le Europee. Fratelli d’Italia è al 20,17%, M5S al 16,07% e il Pd a 14,38%. La lista Libertà di Cateno De Luca si attesta al 7,65% mentre la Lega è dietro al 7,47%. Supera il 4% l’Alleanza Verdi e Sinistra; Stati Uniti d’Europa è al 2,06% mentre Azione si ferma al 1,41%. Per quanto riguarda l’affluenza alle urne, in Sicilia ha votato il 38% degli elettori, contro il 37,51% delle scorse elezioni.

