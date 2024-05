Europee, la lista di Alternativa Popolare riammessa nella Circoscrizione Isole

LA DECISIONE

La Cassazione ha ritenuto che il requisito di appartenenza al Ppe e il contestuale utilizzo del suo simbolo garantiscano il diritto alla esenzione della raccolta firme

Via libera della Cassazione alla partecipazione di Alternativa Popolare alle Europee anche nella circoscrizione Isole. La Cassazione ha ritenuto che il requisito di appartenenza al Ppe e il contestuale utilizzo del suo simbolo garantiscano il diritto alla esenzione della raccolta firme, posizione sostenuta in giudizio dal Tesoriere di AP Capelli, dice una nota di Alternativa Popolare. Il via libera di Palermo conferma, pertanto, la presenza delle liste di AP in tutta Italia alle prossime elezioni europee dell’8 e del 9 giugno.