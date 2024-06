Europee: l’affluenza definitiva alle 12 è del 25%

agenzia

Per regionali in Piemonte ha votato il 29,2.Per le comunali 34%

ROMA, 09 GIU – Per le elezioni europee alle 12 ha votato il 25,1% degli aventi diritto. È quanto emerge dai dati del Viminale pubblicati sul portale ‘Eligendo’, quando mancano i dati di circa 100 sezioni delle 61.650 complessive. L’affluenza alle 23 di sabato è stata del 14,64%. Per le elezioni regionali del Piemonte, sempre secondo il Viminale, l’affluenza è stata stata del 29,2% quando sono arrivati i dati di tutte le 4.795 sezioni, mentre per quelle comunali – si vota in 3.698 Comuni italiani – è stata del 34,4%, quando mancano i dati di una quarantina di sezioni rispetto alle 19.578 complessive.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA