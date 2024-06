Europee, Lombardo: «L’apporto dell’Mpa determinante per Fi»

Partiti

Lo dichiara l’ex presidente della Regione a commento del risultato ottenuto da Caterina Chinnici e Forza Italia nelle elezioni per il rinnovo del parlamento europeo

“E’ fuor di dubbio che l’apporto del Movimento per l’Autonomia ha determinato, in misura significativa, il primato di Forza Italia in Sicilia ed il successo di Caterina Chinnici che, con oltre 90 mila voti di preferenza, si afferma come vincitore morale della competizione. E al tempo stesso va riconosciuto al Mpa il concorso alla tenuta del Governo regionale presieduto da Renato Schifani”. Lo dichiara l’ex presidente della Regione, Raffaele Lombardo, a commento del risultato ottenuto da Caterina Chinnici e Forza Italia nelle elezioni per il rinnovo del parlamento europeo. ”Siamo stati, di gran lunga, i maggiori sostenitori della scelta del segretario nazionale Antonio Tajani di affidare all’onorevole Chinnici il posto di capolista nel collegio della Sicilia e della Sardegna. Mentre – prosegue Raffaele Lombardo – va tenuto presente che a cercare di intaccare il valore di quella scelta si è operato mettendo in campo certe terzine “ad excludendum” della capolista. E va detto che ha deluso il riscontro a dir poco avaro al consenso raccolto dai candidati sardi in Sicilia”. “Lo straordinario impegno di amministratori, dirigenti e militanti e di tantissimi giovani e donne che si sono ritrovati in questa campagna elettorale attorno a Caterina Chinnici, chiede di potere esprimere più efficacemente il programma autonomista nell’alveo di Forza Italia e del Partito Popolare Europeo. E reclama – conclude il leader autonomista – che l’azione politica ed amministrativa di ogni giorno siano ispirate, anche nel nome di Chinnici, ai principi del rigore morale e finanziario e della chilometrica lontananza da ogni forma di criminalità”.

