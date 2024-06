Europee, Marco Falcone esulta: «Sono il terzo più votato in Italia nella lista di Forza Italia»

«I dati in via di definizione consegnano agli archivi elettorali delle Europee un risultato largo e soddisfacente che mi rende, a questa tornata, il terzo candidato più votato d’Italia nella lista di Forza Italia. Abbiamo potuto contare sull’affetto e sul massiccio sostegno del popolo azzurro di Sicilia e Sardegna, maturando un risultato che va oltre le più rosee aspettative. L’entusiasmo dell’elettorato azzurro, in tutta l’Italia Insulare in maniera omogenea, si è canalizzato sul mio nome attraverso quasi 100mila preferenze. Siamo riusciti ad aggregare energie azzurre e progetti senza l’apporto di nessun altro partito o movimento “ospite” in FI. Si direbbe “soli contro tutti”. Su questi aspetti e sui numeri sono già aperte le riflessioni interne al nostro movimento».

Così l’azzurro Marco Falcone, assessore della Regione Siciliana e candidato FI alle Europee nella circoscrizione Isole Sicilia-Sardegna.

«Ringrazio il partito, il segretario Antonio Tajani e l’intera nostra classe dirigente – prosegue Falcone – per la straordinaria opportunità che mi è stata concessa, lavorare per una nuova Europa. Il nostro leader Tajani ha guidato la riscossa forzista che ci ha riportato a essere il primo partito nella nostra Isola e il secondo partito del centrodestra a livello nazionale. Sicilia e Sardegna hanno contribuito in maniera significativa all’eccellente risultato di FI, una vera e propria impresa che dedichiamo, ancora una volta, al presidente Silvio Berlusconi e a tutti i nostri elettori», conclude Falcone.