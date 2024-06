Professore Micari, ci spiega la sua attrazione fatale per la politica?«Credo di poter dire che la politica è come un virus che, se ti entra dentro, non ti abbandona più. È il desiderio di essere utili alla collettività, di provare a migliorare le cose, di lavorare per le prossime generazioni. E io, anche da professore e, a maggior ragione, da rettore, ho sempre lavorato per il futuro dei giovani siciliani, in qualche modo ho sempre fatto politica».

Nel 2017 fu candidato governatore del centrosinistra. E non fu una marcia trionfale… Se n’è pentito?«Non mi pento di nessuna delle esperienze della mia vita. In ogni situazione ho imparato tanto, in quest’esperienza ho conosciuto profondamente la Sicilia e i siciliani, le loro difficoltà, ma anche le loro potenzialità. Era certamente una mission impossible, con una destra fortissima, un M5S in quel momento in galoppante crescita e noi che venivamo visti come gli eredi di un governo fallimentare. Ma non mi sono mai pentito di averci messo la faccia».

È stato sempre vicino al Pd, fino al 2022 si parlò di lei capolista alle amministrative di Palermo. Ora corre in quota Renzi con Stati Uniti d’Europa. Cos’è successo nel frattempo?«È successo che il Pd ha avuto una deriva massimalista e assunto posizioni di estrema sinistra inconciliabili con la mia visione. Oggi il Pd appare al traino del M5S e della Cgil, rinnega le scelte del passato, insegue costantemente le decisioni di Conte e Landini. La componente riformista del Pd, quella in cui mi riconoscevo, è silente e condannata alla sostanziale irrilevanza. Non sono cambiato io, è cambiato il Partito democratico».

Cos’ha sbagliato Renzi dopo le Europee di dieci anni fa, quelle del Pd al 40 per cento?«Semplicemente ha sbagliato ad accettare di personalizzare un referendum su tematiche giuste e che avrebbero permesso un grande passo avanti per l’Italia, ma che fu trasformato ad arte in un referendum sulla sua persona. E in quelle condizioni non poteva che perdere…».

Oggi la «lista di scopo» che unisce Italia Viva e +Europa lotta per superare la soglia di sbarramento. E, ammesso che ci riesca, il seggio nelle Isole sembra un miraggio. Non ha la sensazione di girare a vuoto?«Non mi sembra che sia un miraggio. Siamo partiti un po’ in ritardo, ma, giorno dopo giorno, registro un consenso e una attenzione crescente. Tutte le persone con cui parlo, e sono tantissime, riconoscono la chiarezza del nostro progetto, vedono che siamo gli unici a parlare di Europa, a proporre idee. Per gli altri queste elezioni sono solo un modo per misurarsi per rese dei conti regionali o nazionali, non hanno un progetto. O meglio, qualcuno, come Lega e FdI, vuole distruggere l’Europa e tornare alle piccole Patrie nazionali o addirittura alle Regioni-Nazioni con lo sciagurato progetto dell’autonomia differenziata. Voglio anche precisare che la lista non è una lista di scopo, non termina con il 9 giugno. Nasce dall’integrazione di grandi e nobili tradizioni, radicale, socialista, liberal-democratica, e propone un progetto moderato e riformatore, che si riconosce in Renew Europe, ma che potrà trovare spazio a livello regionale e nazionale. In altre parole, stiamo lavorando anche per il futuro».

C’era l’ipotesi che Cuffaro, o chi per lui, entrasse nella vostra lista. Poi non se n’è fatto nulla. Sono più i voti d’apparato che avete perso o quelli d’opinione che avete mantenuto?«Non ho nulla contro Totò Cuffaro, al quale è stato pienamente riconosciuto il diritto di svolgere attività politica. Vedo troppe persone che scagliano pietre, senza averne autorità. Ciò premesso, credo che una lista con la Democrazia Cristiana sarebbe stata meno coerente dal punto di vista politico: a quale gruppo avrebbe aderito un parlamentare eventualmente eletto? Nel Ppe o in Renew Europe? Come conciliare alcune posizioni della componente radicale con la visione della Dc? Ecco: in quel caso sì, sarebbe stata una lista di scopo».

È un errore l’assenza dell’altro “macroniano” Calenda in un’alleanza che poteva essere più competitiva?«È un dispiacere, più che altro. Abbiamo molte idee in comune, la visione è simile su aspetti fondamentali, sulla transizione energetica, sulla competitività industriale, sul ruolo dell’Europa nel mondo. Peccato, speriamo che ci sia spazio per poter collaborare in futuro».

Forza Italia è riuscita a evitare, dopo la morte di Berlusconi, la fuga dei moderati. È più merito di Tajani o colpa di Renzi e Calenda?«Direi che la colpa è soprattutto di Fratelli d’Italia e Lega, ancor di più di quest’ultima, che si è arroccata all’estrema destra e ha indotto quella parte dell’elettorato moderato e conservatore a trovare la propria casa in Forza Italia».

Condividerebbe un’alleanza più organica di Iv con il centrodestra?«Come è pensabile allearsi con una destra sovranista, che vuole meno Europa e crede nell’Europa delle piccole Patrie, che vuole imporre l’autonomia differenziata, che acuirebbe le differenze tra Nord e Sud, che depotenzia scuola e sanità pubblica, costantemente in crisi quando le si chiede di dichiararsi antifascista? No, non la condividerei».

Cosa porterebbe, dei bisogni dei siciliani, nella valigia di eurodeputato?«Porterei i desideri dei giovani, che vogliono un lavoro qualificato senza dover lasciare la Sicilia. Quelli delle donne, ancora oggi marginalizzate sul lavoro e sottopagate quando lo trovano. Porterei il desiderio di una sanità pubblica efficiente e qualificata. E il desiderio di infrastrutture paragonabili a quelle delle altre regioni».