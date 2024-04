Europee, “Noi Moderati” nella lista di Forza Italia, Forzese: «Timidezza nella scelta dei candidati»

Politica

Una nutrita delegazione catanese ha partecipato stamani alla riunione del consiglio nazionale di “Noi Moderati” che si è tenuta a Roma, momento cruciale in vista delle prossime Elezioni europee, nell’ambito delle quali la componente centrista ha ratificato con Forza Italia l’accordo raggiunto nei giorni scorsi, per partecipare insieme alla competizione elettorale con un simbolo e candidati comuni e la prospettiva di costruire un progetto politico concreto, così da dare voce e casa nel segno del PPE ai moderati europei, nell’ottica anche di fornire un sostegno adeguato a famiglie e imprese.