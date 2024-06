Europee, 8 gli eletti nella circoscrizione Isole: nessun sardo, tutti siciliani, ecco chi sono

i risultati

Il quadro sembra delineato, ma occhio alle opzioni dei leader

Sostanzialmente chiaro il quadro degli otto eletti della circoscrizione Isole al Parlamento europeo di Strasburgo. Due seggi dovrebbe andare a Forza Italia, due a Fratelli d’Italia e uno ciscuno a Pd, Lega, Movimento Cinque Stelle e Avs. Nessun rappresentante della Sardegna nell’Europarlamento: se saranno confermati i primi calcoli sugli otto seggi da assegnare alla circoscrizione Italia insulare, gli otto eletti saranno tutti siciliani.

Gli eletti di Forza Italia

Vanno a Strasburgo Edy Tamajo e Marco Falcone. Il primo ha ottenuto oltre 121 mila voti, il secondo ha toccato quota 100 mila. Terza, prima dei non eletti, è la capolista Caterina Chinnici con più di 93 mila preferenze (alle scorse europee candidata da indipendente col Pd aveva ottenuto 113.248 voti). Tamajo e Falcone, entrambi assessori nella giunta di Renato Schifani, hanno trainato la lista. Fi è il primo partito in Sicilia. Chinnici eletta se uno dei due assessori rinuncia (potrebbe essere Tamajo).

Gli eletti di Fratelli d’Italia

Giorgia Meloni è stata la più votata ma dovrebbe rinunciare dunque a Stasburgo vanno l’eurodeputato uscente Giuseppe Milazzo e Ruggero Razza terzo in lista Fdi che risulterebbe eletto con la rinuncia di Meloni.

Gli altri eletti

Nel Pd l’eletto dovrebbe essere Giuseppe Lupo (anche formalmente l’eletta è Elly Schlein che non è detto che opti per la Circoscrizione Isole e non è detto che scelga Stasburgo).

Nella Lega l’eletto è l’eurodeputato uscente Raffaele Stancanelli che ha superato in Sicilia nelle preferenze il generale Vannacci e l’uscente Tardino che dunque non torna in Parlamento.

Nel M5S l’eletto dovrebbe essere Giuseppe Antoci.