Europee, pronta la lista del Pd: la capolista sarà la segretaria Elly Schlein

l'annuncio

Ci sono anche Tilotta, Bartolo, Lupo e Nicita

«Poco fa, la direzione nazionale del Partito Democratico ha approvato le liste per le elezioni europee e in particolare quella del collegio delle Isole con la nostra segretaria Elly Schlein come capolista e le candidature di Antonio Nicita, Lidia Tilotta, Pietro Bartolo e Giuseppe Lupo. Nelle prossime ore d’accordo con la segreteria nazionale definiremo l’ulteriore candidatura di una donna per definire la proposta politica del partito siciliano». E’ quanto si legge in un post nel profilo Fb del Pd Sicilia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA