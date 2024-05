Europee: Roberto Salis, voto a Ilaria per restituirle la libertà

agenzia

'Se eletta si sospende processo e scatta l'immunità'

NUORO, 27 MAG – “E’ importare dare la preferenza a Ilaria e sostenere Avs, affinché il partito raggiunga il quorum e possa avere rappresentanti al Parlamento Europeo. Se venisse eletta nelle elezioni dell’8 e 9 giugno si spalancherebbero per lei le porte della libertà”. E’ l’appello al voto di Roberto Salis, padre di Ilaria, oggi a Nuoro, ultima tappa del suo tour in Sardegna a sostegno della candidatura della figlia. “Se fosse eletta – ha chiarito – il processo in Ungheria verrebbe sospeso per la durata della legislatura per via dell’immunità parlamentare, anche se l’Ungheria potrebbe avanzare una richiesta di sospensiva dell’immunità. Ricordo che Ilaria al termine del processo rischia una pena che va da un minimo di 11 anni a un massimo di 24 anni”.

