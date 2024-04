Europee: tramonta la candidatura di Peterlini (Svp) per il Pd

agenzia

'Evitata una frattura nel gruppo linguistico tedesco'

BOLZANO, 22 APR – L’ex senatore Svp Oskar Peterlini non si presenterà con il Pd alle europee di inizio giugno. La notizia, anticipata dal portale news Stol.it, è stata confermata dal 73enne. “Ho voluto evitare una frattura nel gruppo linguistico tedesco che sarebbe stata inevitabile”, spiega. La Svp ricandida infatti l’eurodeputato Herbert Dorfmann grazie a un apparentamento con Forza Italia. Peterlini riferisce dei aver “appena comunicato al commissario provinciale del Pd Carlo Bettio la decisione tormentata. Devo molto al Pd, che mi ha sostenuto per ben tre legislature, e per questo motivo meritava che prendessi sul serio la proposta, arrivata da Roma”. “Non dimentichiamo che sotto il governo Prodi, quando ero capogruppo, sono stati compiuti passi importantissimi per l’autonomia altoatesina, come per esempio la norma per l’energia”, aggiunge. “Da quando è trapelata la notizia di una mia eventuale candidatura ho ricevuto numerosissimi attestati di stima e di sostegno”, afferma Peterlini.

