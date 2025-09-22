Ev-Avs, la bandiera della Palestina sul Municipio di Potenza

agenzia

Il centrosinistra ha accolto la proposta del consigliere Pace

POTENZA, 22 SET – Su proposta del consigliere comunale CarminePace , il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca e “l’intera maggioranza di centrosinistra hanno accolto l’iniziativa avanzata da Europa Verde-Avs di esporre la bandiera della Palestina presso il Municipio” del capoluogo lucano. Nella nota diffusa da Europa-Avs è specificato che “tale gesto intende sottolineare la necessità di mantenere alta l’attenzione su quanto sta accadendo a Gaza e di amplificare la voce di chi chiede pace, diritti umani e giustizia contro il genocidio. Allo stesso tempo, questa iniziativa vuole essere un monito e un segnale di attenzione verso tutti i conflitti che, nel mondo, continuano a generare morte, distruzione e povertà”. Europa Verde-Avs “ribadisce il proprio impegno a favore della pace, della cooperazione internazionale e della tutela della dignità di ogni persona”.

