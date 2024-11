Ex Province, anche il vicepresidente Ars Di Paola contrario al ritorno alle elezioni

Assemblea regionale

Le ex Province potrebbero tornare al voto, e al coro delle critiche al ddl si aggiunge anche il vicepresidente dell’Ars Nuccio Di Paola. «Siccità, sanità, rifiuti, formazione, famiglie e Comuni alla canna del gas e via discorrendo: la Sicilia è alle prese con mille emergenze e il governo che fa? Torna per l’ennesima volta alla carica per ripristinare le elezioni dirette delle Province già bocciate e lo fa provando a stanziare 20 milioni di euro», afferma il deputato del M5S e a margine dei lavori della commissione Bilancio.