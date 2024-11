Ex Province, per il presidente Ars Galvagno «il ddl credo si possa affrontare dopo il bilancio»

La dichiarazione

I disegno di legge che riporterebbe alle elezioni dirette negli enti non è urgente secondo il presidente dell'Assemblea regionale siciliana

«Siamo in sessione di bilancio, penso che il ddl sulle ex Province si possa affrontare dopo». Così il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, rispondendo ai cronisti a margine della seduta parlamentare.Il testo, che reintroduce il voto diretto, è stato approvato stamani a maggioranza dalla commissione Bilancio, domani dovrebbe ottenere il via libera definitivo dalla commissione Affari istituzionali.

