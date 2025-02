Ex Province, Schifani risponde a Razza: «Non condivido le sue parole, nessun sotterfugio»

L'intervento

Il presidente della Regione risponde alle dichiarazioni dell'esponente di FdI rilasciate ieri al nostro giornale

«L’onorevole Razza è molto impegnato nella politica europea e posso comprenderlo, ma non mi sento di condividere la sua dichiarazione». Così il presidente della Regione Renato Schifani, stamani a Messina, sollecitato dai giornalisti in merito alla riforma sulle elezioni delle ex Province dopo le dichiarazioni di ieri dell’europarlamentare di Fratelli d’Italia.

«Non c’è stato nessun sotterfugio – prosegue Schifani -, vi sono state consultazioni di alto livello e sono state tenute correttamente riservate, nessuno voleva fare qualcosa di nascosto o utilizzare un sotterfugio su una riforma così sostanziale. Un dato è certo, c’è stata una battuta di arresto. Ormai bisogna proseguire con l’attuazione della legge Delrio, modello che non ho mai condiviso e che non condividono neanche i cittadini perché i territori sono abbandonati. Un sindaco della Città metropolitana non può dedicarsi a un territorio così delicato. Mi dispiace che la Camera non si sia potuta pronunciare sull’elezione diretta in Sicilia, visto che meno di un mese fa lo aveva già fatto per l’elezione diretta della Provincia in Friuli Venezia Giulia. Se si fosse data la possibilità alla Camera di votare, ritengo scontato che il voto sarebbe stato analogamente favorevole».