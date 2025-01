Fantoccio Musk a testa in giù a Piazzale Loreto, blitz studenti

agenzia

Azione dopo le polemiche sul saluto romano

MILANO, 21 GEN – “C’é sempre posto a piazzale Loreto, Elon…”. É la frase che accompagna il post social del collettivo di studenti ‘Cambiare rotta’, in cui compare la foto di un fantoccio con la faccia di Elon Musk, appeso a testa in giù in piazzale Loreto a Milano, dove venne esposto anche il corpo di Benito Mussolini. Il fantoccio, realizzato con un sacco e con la faccia del miliardario proprietario di Tesla e X ritagliata e appiccicata, è stato appeso a testa in giù ad un cancello di piazzale Loreto, come si vede dalla foto. Il blitz del collettivo di studenti arriva dopo le polemiche dovute al presunto saluto romano che Musk avrebbe fatto ieri, durante il suo intervento all’insediamento del nuovo presidente americano Donald Trump.

