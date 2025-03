Fazzolari, discutere legge elettorale adatta per premierato

agenzia

Intendiamo andare velocemente a discutere con tutte le forze

ROMA, 28 FEB – “La nostra intenzione è di andare velocemente a discutere con tutte le forze politiche di una riforma della legge elettorale che vada bene pure per il premierato in modo che intanto si realizza la legge elettorale necessaria”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, sulla riforma del premierato e la legge elettorale collegata, intervistato da Bruno Vespa al forum in corso a Saturnia.

