FdI chiede informativa su inchiesta su migranti e click day

Bignami: 'Altro successo Meloni'. Scontro con il Pd: 'Farsa'

ROMA, 11 GIU – Fratelli d’Italia ha chiesto in Aula alla Camera un’informativa urgente del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dopo le notizie sull’indagine della Polizia di Stato e della Dda in Campania, grazie alla quale è stata sgominata una organizzazione che avrebbe favorito l’immigrazione clandestina sfruttando i cosiddetti ‘click-day’. A prendere la parola il capogruppo di FdI Galeazzo Bignami che ha ricordato come la premier Giorgia Meloni avesse da tempo, un anno fa, segnalato la vicenda e presentato anche un esposto al Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo. Iniziativa, all’epoca, criticata dal centrosinistra. Bignami ha anche attaccato il fatto che “mentre a sinistra c’è chi ritiene che i migranti debbano entrare secondo flussi regolati dai trafficanti di esseri umani e dagli scafisti; a destra si ritiene invece che i flussi di immigrazione debbano essere regolati tramite meccanismi di ingresso legale”. Bignami ha chiesto l’informativa per “fare chiarezza su una pagina sciolta ancora una volta dall’azione e dall’incisività del governo Meloni”. Il Pd con Matteo Orfini si è associato alla richiesta di informativa: “Per noi – ha osservato – ogni occasione per discutere del fallimento del governo Meloni sulle politiche migratorie va bene”. “Il calo dei migranti è una farsa”, ha aggiunto elencando alcuni dati del sito del Viminale. “Noi – ha concluso – siamo per contrastare il traffico di esseri umani e non accettiamo lezioni da un governo che aveva in mano uno di quei capi, Almasri, e lo ha rimandato a casa col volo di Stato”.

