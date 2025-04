FdI chiede stop esame ddl sicurezza, protestano opposizioni

agenzia

Malan, "il governo ha emanato decreto sullo stesso argomento"

ROMA, 16 APR – “Al primo punto dell’ordine del giorno dell’Aula c’è il ddl sicurezza. Alla luce del fatto che il governo ha emanato un decreto che in gran parte coincide con il ddl, e che lo ha presentato alla Camera, è opportuno che si sospenda la discussione del provvedimento sino all’esito della conversione del decreto; i due rami del Parlamento non possono andare avanti sullo stesso argomento”. Lo ha detto ad inizio di seduta del Senato il capogruppo di FdI Lucio Malan. La richiesta viene ora discussa, con le opposizioni che stanno protestando per l’emanazione del decreto.

