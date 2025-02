FdI: Foti,partito in ottima salute,solidarietà vera a Meloni

agenzia

Risultati governo soddisfacenti

ROMA, 01 FEB – Lo stato di salute del partito è “ottimo”, “i risultati del governo sono assolutamente soddisfacenti” oltre alla “solidarietà alla Meloni e gli altri ministri che è una solidarietà vera e non di circostanza”. E’ quanto si è limitato dire il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, lasciando la Direzione di Fratelli d’Italia in corso Roma, per via di un altro impegno.

