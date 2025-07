«Mi deve dare atto che fino a quando non c’eravamo noi, il turismo era considerato una delega di serie C, si dava all’ultimo partito, non la voleva nessuno. Noi abbiamo cambiato il paradigma». Il 7 marzo 2025, in un’intervista a La Sicilia, il deputato di Fratelli d’Italia Manlio Messina dava la sua definizione di «corrente turistica». Il modo per dare «risposte a un settore strategico abbandonato», diceva. Niente di illecito, solo il presidio di un’area che, prima del suo avvento, non era nemmeno considerata presidiabile, in un’Isola che dice di volere vivere di turismo. E che, da allora, è rimasta saldamente nelle mani dei meloniani di Sicilia, un assessore – e un’assessora – dopo l’altro. Ciò che non cambia, e che se cambia poi ritorna, è la struttura. L’elefantiaca burocrazia regionale storicamente protagonista dietro le quinte e finita in primo piano adesso che l’indagine per corruzione che coinvolge il presidente dell’Ars (FdI, ovviamente) Gaetano Galvagno e l’assessora al Turismo Elvira Amata è sulla bocca di tutti.

Lo tsunami che parte da Cannes

Giacché tutti gli approfondimenti investigativi partono da Cannes, la procura di Palermo comincia a concentrarsi sui tecnici. Rup della procedura e dirigenti del dipartimento regionale coinvolto. Il primo nome è Nicola Tarantino, dirigente del Servizio 9 dell’assessorato, quello della Sicilia Film Commission. È lui il responsabile del procedimento che puntava a realizzare il progetto milionario “Sicily, women and cinema 2023” con la società lussemburghese Absolute Blue. Era stato sempre Tarantino a firmare le carte della collaborazione con la società di Patrick Nassogne nel 2021 e, poi, nel 2022 e nel 2023. L’ultimo anno del sodalizio, bloccato dall’inchiesta giornalistica di questo quotidiano e dall’indignazione del presidente della Regione Renato Schifani.

La Di Fatta che vai in pensione ma poi torna

A metterlo là, a supervisionare tutti gli atti sulla partecipazione siciliana al festival del cinema più famoso di Francia, è l’allora dirigente generale del dipartimento Turismo dell’assessorato, Lucia Di Fatta. Nominata nel 2018 con decreto dell’allora assessore Sandro Pappalardo (militare, pilota di elicotteri, attuale presidente di Ita Airways), Di Fatta resta in sella fino al 31 ottobre 2022, attraversando l’assessorato di Manlio Messina e quello, piuttosto breve, di Francesco Scarpinato (poi transitato ai Beni culturali). Dall’1 novembre Di Fatta va in pensione.È durante il suo regno che Tarantino viene nominato dirigente della Sicilia Film Commission, a novembre 2020, ruolo che ricopre tutt’ora. Con Tarantino, lo sprint alle iniziative cinematografiche che coinvolgono la Sicilia è evidente: una dopo l’altra, arrivano le produzioni che portano l’Isola alla ribalta nazionale e internazionale. Gli ultimi 15 progetti, che si dividono quattro milioni di euro di contributi regionali, sono stati finanziati ieri. Tra i destinatari delle risorse c’è anche chi approda spesso sulle piattaforme di streaming. Tra cui anche Netflix, con cui Tarantino avrebbe contatti frequenti, secondo quanto riportato nelle carte dell’indagine giudiziaria.

Rischia (ma non perde) il posto

Per colpa dell’affaire Cannes, il dirigente a un certo punto avrebbe addirittura rischiato il posto. A dirlo, in più dialoghi intercettati dalla guardia di finanza, è l’ormai ex portavoce del presidente dell’Ars, Sabrina De Capitani, ponte di collegamento col filone investigativo su Gaetano Galvagno. Per la “califfa”, Schifani avrebbe voluto tagliare la testa di chi firmava le carte, cioè proprio Tarantino. Inoltre sul tavolo del presidente della Regione sarebbe arrivata una lettera di Scarpinato, che faceva ricadere tutte le colpe del pasticcio (milionario) di Cannes sul plenipotenziario del cinema. Una condotta che i meloniani non avrebbero molto apprezzato da parte dell’ex assessore al Turismo. Tarantino però – sempre secondo le analisi della comunicatrice padana – avrebbe preparato un piano B per salvare la poltrona. E avrebbe stilato un accordo con Amata per allontanarsi qualche mese, giusto il tempo per far calmare le acque. E anche perché il governatore Schifani avrebbe già pensato a un sostituto. A difesa di Tarantino sarebbe intervenuto il partito – Fratelli d’Italia, appunto – che avrebbe impedito che Schifani desse il benservito al dirigente. Annotano più volte gli investigatori: sarebbe lui che custodisce segreti e anomalie della partnership fra l’assessorato al Turismo e la società lussemburghese.Dopo lo scoppio del bubbone Cannes, in quel caldissimo inverno 2023, è a lui che tocca il 12 gennaio l’annullamento dell’elargizione alla creatura di Nassogne. La firma a fianco alla sua, in quel momento, è quella del direttore generale ad interim Calogero Fazio. Che dura un battito di ciglia, il tempo della nomina di Cono Antonio Catrini come sostituto di Di Fatta. Mentre si consuma la staffetta tra Scarpinato ed Elvira Amata, che si scambiano gli assessorati, al Turismo c’è un altro problema di cui occuparsi: SeeSicily, il programma pensato per invogliare i turisti a visitare la Sicilia, tradottosi in un pagamento vuoto per pieno alle strutture alberghiere. Cono Catrini firma le revoche di molti contributi ad alberghi, di fatto sconfessando il funzionamento dell’iniziativa che Manlio Messina, nei suoi giorni da assessore, aveva sbandierato come una grande idea per riempire l’Isola di visitatori e risollevare il settore più provato dalla pandemia.

La colomba senza panettone

In quell’incarico, Catrini resta fino ad agosto 2023. Mangia la colomba ma non il panettone e viene spostato a dirigere un dipartimento alle dipendenze della presidenza della Regione. Al suo posto arriva l’attuale dirigente Maria Concetta Antinoro. Sul cui operato vigila, da vicinissimo, ancora una volta Lucia Di Fatta. Nonostante la pensione, rientra ad agosto 2023 come consulente a titolo gratuito dell’assessora Amata, con speciale riferimento all’uso dei fondi regionali, nazionali ed europei. E poi diventa, in punta di piedi, capa di gabinetto sempre di Amata. È ancora De Capitani, la chiacchierona di Palazzo dei Normanni, a citare Di Fatta (assieme a Tarantino e Messina) fra coloro che avrebbero avuto più problemi nel caso Cannes.

L’assessorato delle meraviglie

Nell’assessorato delle meraviglie, segretario particolare dell’assessora è l’avvocato Giuseppe Martino, già vicecapo di gabinetto, che nell’indagine di cui si discute in questi giorni entra mani e piedi, in relazione ai finanziamenti concessi alla fondazione Dragotto. Per quel famoso Magico Natale i centomila euro arrivano dall’assessorato alla Famiglia. Dove siede, in qualità di coordinatrice della segreteria tecnica, Rosalia Pipia. Medesimo ruolo che aveva occupato all’assessorato al Turismo nell’era Messina. A succederle era stato Bernardo Campo, attuale capo, sempre della segreteria tecnica, nell’assessorato targato Amata.

Il Natale tutto fuorché magico

Di «magico» poi quel Natale non ha avuto granché. Nonostante questo, il segretario particolare Martino tranquillizza Marcella Cannariato, vicepresidente delle Fondazione Dragotto, sulla liquidazione dei centomila euro dell’evento flop. L’avvocato di Mistretta racconta a Lady Dragotto di essere stato contattato da Pipia «della Famiglia» che lo avrebbe informato sulla predisposizione del mandato pagamento. Martino garantisce che daranno «tutti e centomila». E Cannariato rilancia: «Appena arrivano (i soldi), all’indomani smistiamo». Chiaro il riferimento alla spartizione delle consulenze che hanno inguaiato il presidente dell’Ars.

La corrente e gli incarichi

Se di corrente si tratta, ancorché turistica, va da sé che qualcosa si trascina. Come l’incarico a Filippo Geraci, grande protagonista dell’assessorato a trazione Messina. Tra i primi entusiasti del rapporto tra il Turismo e la società Absolute Blue, promotore della sortita di SeeSicily a Casa Sanremo nel 2022, e, a marzo 2023, nominato da Elvira Amata consulente a titolo gratuito (al massimo gli tocca un rimborso spese) per il «supporto alle attività di promozione con particolare riferimento alle fiere internazionali, alle manifestazioni e ai festival di grande richiamo turistico». A gennaio di quest’anno, Amata rinnova la fiducia allo stesso Geraci, per 12 mesi si occuperà di «studio delle attività di promozione turistica, con particolare riferimento alle borse e alle fiere internazionali, nonché agli eventi connessi al turismo delle radici».

La De Capitani sempre al centro

Anche Geraci interloquisce – e abbastanza spesso – con De Capitani. Le confida addirittura che avrebbe fatto da paciere tra Messina e Scarpinato durante un incontro turbolento al bar. Il consulente inoltre, sempre discutendo con l’ex portavoce, “assolve” Manlio Messina dal processo Cannes condannando i dirigenti. Il meloniano avrebbe dato solo le linee politiche, poi è la burocrazia a concretizzarle. L’alibi è servito.