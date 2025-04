FdI, i candidati per il rinnovo del Consiglio della Città Metropolitana di Catania

Elezioni

Stamane il Presidente Provinciale e il Presidente del coordinamento comunale di Catania di Fratelli d’Italia, Alberto Cardillo e Luca Sangiorgio, hanno depositato la lista per il rinnovo del Consiglio della Città Metropolitana di Catania.“Non sono elezioni che avremmo voluto -dichiarano Cardillo e Sangiorgio-, avremmo preferito che tutti i cittadini fossero protagonisti diretti della scelta dei nuovi amministratori, ma Fratelli d’Italia con la propria lista composta da 18 validissimi amministratori ha fatto e farà il massimo per rappresentare tutti i territori della provincia (nonostante le sperequazioni causate dal voto ponderato), riportando il buongoverno al centro dell’agenda della Città Metropolitana insieme al sindaco Enrico Trantino.Un grazie -concludono Cardillo e Sangiorgio- per il grande lavoro di squadra condotto nella stesura della lista lo rivolgiamo al Commissario regionale del partito Luca Sbardella, ai parlamentari Nello Musumeci, Salvo Pogliese, Gaetano Galvagno, Dario Daidone, Ruggero Razza, Manlio Messina, Giuseppe Zitelli e a tutti gli amministratori locali che candidati o meno hanno offerto e offrono il proprio contributo alla crescita del partito”.

La Lista di Fratelli d’Italia:

Alfio Barbagallo – Consigliere di Zafferana Etnea Alessandro Campisi – Consigliere di Catania Irene Caserta – Consigliere di Maletto Benedetta D’Amico – Consigliere di Sant’Alfio Ernesto Di Francesco – Consigliere di Bronte Maurizio Di Silvestro – Consigliere di Mineo Carmen Ferraro – Consigliere di Linguaglossa Aldo Grimaldi – Consigliere di Caltagirone Emilio Pappalardo – Consigliere di Ragalna Giusy Russo – Consigliere di Trecastagni Fabio Savasta – Consigliere di Mascalucia Salene Seggio – Consigliere di San Cono Ignazio Sidoti – Consigliere di S.M. di Licodia Santo Trovato – Consigliere di S.G. La Punta Maria Randazzo – Consigliere di Castel di Iudica Vincenzo Silvestro – Consigliere di Giarre Miriana Lizio – Consigliere di Maletto Michele Napoli – Consigliere di S.M. di Ganzaria

