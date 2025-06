FdI Lombardia, decisione di Pazzali inopportuna per tempi e modi

agenzia

Maccari: 'Scelta che lascia più di una perplessità'

MILANO, 04 GIU – “Leggo che Enrico Pazzali è tornato al suo posto alla guida della Fondazione Fiera di Milano, dopo essersi autosospeso nei mesi scorsi per vicende che tutti conosciamo. Una scelta che lascia più di una perplessità”. Lo dichiara il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Lombardia, Carlo Maccari, parlando di una decisione “inopportuna nei modi e nei tempi”. “Non tanto – o non solo – per l’inchiesta ancora in corso, su cui non entro nel merito e che mi auguro si risolva per lui nel migliore dei modi – dice Maccari -, ma perché si fa uso di formule come l’autosospensione e la sua revoca che non sono previste in nessuna norma. Strumenti che non possono essere attivati a comando e non si addicono al ruolo e al prestigio della Fondazione, anche perché non si comprende per quali novità siano intercorse per giustificarne l’uso”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA