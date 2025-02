FdI: Santanché, avanti uniti per traguardi piu’ ambiziosi

agenzia

Ministra alla Direzione del partito

ROMA, 01 FEB – “Orgogliosi del percorso che stiamo facendo e della fiducia che ogni giorno gli italiani ci dimostrano. Continueremo a lavorare uniti per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi”. L’ha scritto su X Daniela Santanché, ministra del Turismo ed esponente di Fratelli d’Italia, postando alcune sue foto alla Direzione del partito in corso a Roma, seduta accanto al ministro Tommaso Foti e in un’altra foto, mentre parla con Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di FdI, nel centro congressi dove si sta svolgendo la riunione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA