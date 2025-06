Fedriga, c’è chi vuole eliminare l’avversario per legge

agenzia

'Su terzo mandato ognuno si prenderà le sue responsabilità'

TRIESTE, 24 GIU – “Se c’è qualcuno che vuole vincere facendo fuori l’avversario e dicendo che non si può candidare è legittimo. Io vorrei vincere in realtà confrontandomi con l’avversario e magari essere scelto dai cittadini e non invece eliminare l’avversario per legge”. Il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, torna a parlare del terzo mandato e aggiunge: “La maggioranza farà il suo percorso e ognuno si prenderà le sue responsabilità”. “Ho parlato tanto di terzo mandato, oltretutto me ne occupo in qualità di presidente della Conferenza delle Regioni. Ho detto qual è la mia opinione, abbiamo mandato un documento di approfondimento come Conferenza delle Regioni. La maggioranza farà il suo percorso e ognuno si prenderà le sue responsabilità perché oggettivamente mi sembra sia diventato un disco rotto che toglie anche attenzione a dibattiti che oggi sono importanti nel paese”, ha detto Fedriga. “Ognuno si prenderà le sue responsabilità – ha puntualizzato a margine di un incontro a Trieste – rispetto alle scelte che farà e alle possibilità che darà ai cittadini di scegliere”. Per quanto riguarda il Fvg, ha ricordato, “noi abbiamo la nostra autonomia. Sembra che sia un dibattito su di me: non c’entriamo nulla. Io scado nel 2028 quindi non è un dibattito su di me. Io alle domande sul terzo mandato ho risposto e rispondo penso in modo coerente”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA